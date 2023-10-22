الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعاينة الأولية لموقع انقلاب سيارة ميكروباص بدائري المرج

اسعاف
اسعاف

انتقل فريق من النيابة العامة بالمرج لموقع انقلاب سيارة ميكروباص والتى أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة ١٢ وتبين أن  اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب سرعته الزائده،  مما تسبب في انحراف الإطار وانقلاب السيارة.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن المتوفين والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا لسماع اقوالهم، والتحفظ على السائق لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

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مصرع شخص وإصابة 6 أخرين فى حادث سير بطريق أبو سمبل

وكان قد لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون؛ في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالمرج في القاهرة، تم نقل المصابين إلى المستشفي  لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري المرج بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 12 شخصا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 

 

غرفة عمليات النجدة ميكروباص القاهرة النيابة النيابة العامة

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