الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى مكثف على غرب غزة

غزة
غزة

كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل، تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدة أن العديد من الاستهدافات جرت خلال آخر اللحظات التي نمر بها.

وقالت مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك إصابات تأتي من منطقة النصيرات وعدد من الشهداء جرّاء استهداف مباشر لأحد منازل المواطنين هناك.

وأضافت أن الإصابات تصل حاليًا إلى مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح، وأيضًا هناك قصف مدفعي مكثف يتجه من أقصى شرق قطاع غزة إلى أقصى غربه.

وتابعت: "المدفعية الإسرائيلية تقصف منطقة غرب غزة الموجودة على شاطئ بحر غزة" مشيرة إلى أن الاستهدافات الآن متكررة حيث كانت في منطقة خان يونس ومنطقة دير البلح والمناطق الشمالية من قطاع غزة وتم هدم أبراج هناك.

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: قوات الاحتلال قصفت 24 برجًا فى منطقة الزهراء

وأردفت: "تم قصف منطقة الزهراء وقصف 24 برجًا سكنيًا في هذه المنطقة وتم تدميرها بشكل كامل وبالتالي المنطقة أصبحت ركامًا ولا يوجد أي مبنى ما زال صامدًا".

كما أشارت إلى أن محيط مستشفى القدس أيضًا من ضمن المناطق المستهدفة، وهناك محاولات لهدم كل ما يحيط بالمستشفى، والآن الحديث عن تهديد الأبراج المحيطة بمستشفى القدس.

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