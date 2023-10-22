افتتاح معرض الوسائل التعليمية والمشغولات اليدوية بكلية التربية بنات بالقاهرة

افتتح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات والوجه البحري، معرض الأنشطة الطلابية في كلية التربية للبنات بالقاهرة للوسائل التعليمية والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية لطالبات الكلية للعام الجامعي الجديد 2024/2023م.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع الأنشطة الطلابية والعملية التعليمية في مختلف كليات فرع البنات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.



ورحبت الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، بنائب رئيس الجامعة لفرع البنات، في رحاب كلية التربية، ووجهت له الشكر؛ لجهوده المخلصة ودعمه الدائم والمستمر لجميع الأنشطة الطلابية داخل كليات فرع البنات والتي تقام بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

من جانبه أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري بمستوى مهارات طالبات كلية التربية بنات بالقاهرة، وأثنى على المجهود المبذول منهن في إعداد محتويات المعرض؛ كما قام سيادته بإلقاء كلمة لطالبات قسم اللغة العربية بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ وممثل الأزهر الشريف والأستاذ بكلية التربية بنات، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية لفرع البنات ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.