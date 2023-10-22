محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقرى

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة جولاته الميدانية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وتفقد المحافظ، حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو، والتي وصلت عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بها إلى 497 مشروعًا بتكلفة 8.9 مليار جنيه لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و202 تابع.

وقدّم أهالي قرى مركز إدفو شكرهم للرئيس السيسي، على مبادراته الإنسانية المتتالية، ومنها مبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها، وتحويلها أيضًا لمناطق جذب سكاني، والتي ظهرت بشائرها بعد نهو أكثر من 600 مشروع بمختلف القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى، وأنهم على استعداد لتحمل أي تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية في سبيل الاستمرار بهذه المنجزات في ظل مناخ الأمن والاستقرار.

وأكد الأهالي تقديرهم للجهود المتواصلة من محافظ أسوان لمتابعته الميدانية الدؤوبة والمستمرة لهذه المشروعات على أرض الواقع مما ساهم في الإسراع بمعدلات تنفيذها على الرغم من جميع التحديات والمعوقات التي شهدتها المرحلة الأولى.

جولة محافظ أسوان

واستهل اللواء أشرف عطية جولته التى رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيضًا إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالإضافة إلى مسئولى القيادات التنفيذية والشركات والمقاولين بتفقد موقف الشيخ عامر بتكلفة 20 مليون جنيه، وبمساحة 4 ألاف م2 حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى، وجارى العمل في المرحلة الثانية بنسبة 20 % ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي 2023/2024، ليستوعب أكثر من 200 سيارة ميكروباص لخدمة 150 ألف نسمة بمدن البصيلية والسباعية والكلح ومصنع السكر بشمال المدينة بالكامل.

ثم قام المحافظ بضغط زر التشغيل التجريبى لمحطة تنقية مما الشرب بقرية الخرازة والتى تقع على مساحة 350 م2، وتكلف إنشاؤها 12 مليون جنيه، وبطاقة 2000 م3/يوم، والأرض مهداه بالجهود الذاتية من أهالى القرية لتخدم 8 ألاف نسمه، وهو الذى توازى مع التشغيل التجريبى لمحطة تنقية مياه الشرب بالدقاديق والتى تقع على مساحة 800 م2، وتكلف إنشاؤها 12 مليون جنيه، وبطاقة 2000 م3/ يوم لتخدم 4500 نسمة.

أعقبه قيام محافظ أسوان بتفقد مرفق إسعاف الكلح غرب والذى تم الإنتهاء منه بنسبة 100 %، وبتكلفة 5 مليون جنيه، ويقع على مساحة 300 م2، ويضم 2 سيارة إسعاف.

ثم قام اللواء أشرف عطية بتفقد سويقة الكلح غرب والتي تم الإنتهاء منها بنسبة 100 %، بتكلفة 5 مليون جنيه، وبمساحة 800 م2 لتضم 44 بايكة جاهزة للتشغيل.

واختتم عطية جولته الميدانية بتفقد مركز الخدمات الجماهيرية بالكلح غرب والذى بدأ التشغيل التجريبى له بتكلفة 10 مليون جنيه، ويقع على مساحة 600 م2 ليساهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وخاصة أنه يضم مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية.

يأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان