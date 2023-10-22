محافظ أسوان يفتتح مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بتكلفة 8 ملايين جنيه

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال الإحلال والتجديد لمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة إدفو بتكلفة 8 ملايين جنيه، وعلى مساحة 3 آلاف م2، والتي تضم 931 طالبة "فترات صباحية ومسائية" داخل 21 فصلًا دراسيًا في 4 أدوار علوية ودور أرضي لتدخل الخدمة ضمن المدارس التي تم افتتاحها للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جاء ذلك في ظل الاهتمام الملحوظ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعلم والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ووسط تقديم فقرات فنية للأغاني الوطنية للطالبات.

وأهدى مجلس أمناء المدرسة، درع تذكاري لمحافظ أسوان، ونائبته تقديرًا لاهتمامه بالعملية التعليمية وتنفيذ ملحمة التطوير والتجميل.

ورافق محافظ أسوان، جولته الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وعبدالكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية.

وخلال جولته أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمستوى التعليمي الراقي الذي شهده داخل مدرسة السيدة خديجة، وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة التعليم فى ظل التنوع المتميز فى تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بأسلوب علمى نموذجى، مقدمًا شكره للقائمين على العملية التعليمية.

دخول 20 مدرسة للخدمة

وأشار محافظ أسوان، إلى دخول 20 مدرسة "إنشاء جديد" للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بتكلفة 500 مليون جنيه ليتم ضمها للصروح التعليمية بمختلف المراكز والمدن بإجمالي 1500 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة، لتكتمل عناصر العملية التعليمية داخل المدارس التي شهدت منافسة للظهور بالمظهر الجمالي والحضاري المشرف والراقي لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

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