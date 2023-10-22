الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بتكلفة 8 ملايين جنيه

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح أعمال المدرسة

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال الإحلال والتجديد لمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة إدفو بتكلفة 8 ملايين جنيه، وعلى مساحة 3 آلاف م2، والتي تضم 931 طالبة "فترات صباحية ومسائية" داخل 21 فصلًا دراسيًا في 4 أدوار علوية ودور أرضي لتدخل الخدمة ضمن المدارس التي تم افتتاحها للعام الدراسي الحالي 2023/2024. 

جاء ذلك في ظل الاهتمام الملحوظ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعلم والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ووسط تقديم فقرات فنية للأغاني الوطنية للطالبات. 

وأهدى مجلس أمناء المدرسة، درع تذكاري لمحافظ أسوان، ونائبته تقديرًا لاهتمامه بالعملية التعليمية وتنفيذ ملحمة التطوير والتجميل. 

ورافق محافظ أسوان، جولته الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وعبدالكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية. 

وخلال جولته أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمستوى التعليمي الراقي الذي شهده داخل مدرسة السيدة خديجة، وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة التعليم فى ظل التنوع المتميز فى تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بأسلوب علمى نموذجى، مقدمًا شكره للقائمين على العملية التعليمية. 

دخول 20 مدرسة للخدمة 

وأشار محافظ أسوان، إلى دخول 20 مدرسة "إنشاء جديد" للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بتكلفة 500 مليون جنيه ليتم ضمها للصروح التعليمية بمختلف المراكز والمدن بإجمالي 1500 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة، لتكتمل عناصر العملية التعليمية داخل المدارس التي شهدت منافسة للظهور بالمظهر الجمالي والحضاري المشرف والراقي لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

IMG-20231022-WA0050
IMG-20231022-WA0050
IMG-20231022-WA0048
IMG-20231022-WA0048
محافظ أسوان مدرسة السيدة خديجة تكلفة 8 مليون جنيه أعمال الإحلال والتجديد دخول 20 مدرسة إنشاء جديد للخدمة

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار بالمجمع الاستهلاكي في إدفو

آثار أسوان: 2100 زائر أجنبى ومصرى شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس فى أبوسمبل

محافظ أسوان ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

محافظ أسوان: توفير كافة التسهيلات للزائرين أثناء تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى

توافد مئات السائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس جنوب أسوان (صور)

مصرع شخص وإصابة 6 أخرين فى حادث سير بطريق أبو سمبل

دون احتفالات.. "آثار أسوان" تنهي استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

دبلوماسي بريطاني يكشف تفاصيل خطة إنهاء حرب غزة وبدء مفاوضات السلام

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية في حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات