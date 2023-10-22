الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

من هي القديسة بيلاجية التائبة التي يحتفل بها الأقباط اليوم؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى نياحة القديسة بيلاجية التائبة، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي ان في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بيلاجية. وقد ولدت هذه البارة بمدينة إنطاكية من أبوين وثنيين، وكانت قد جمعت إلى فساد معتقدها، نجاسة السيرة أيضا.

توبتها

وصادفها أسقف قديس يسمى بولس، ووعظها كثيرا فآمنت بالسيد المسيح على يده، واعترفت له بجميع ما صنعت. فقواها وعلمها ألا تيأس. وأن تتوب بنية صادقة. ثم عمدها باسم الاب والابن والروح القدس. فاستنارت بنعمة المعمودية. وتقدمت إلى التوبة بقلب ثابت ونية خالصة وأضنت جسمها بالعبادة الحارة. ثم تزينت بزي الرجال وذهبت إلى أورشليم. وسجدت في هياكلها. واجتمعت بالأب الاسكندروس بطريرك أورشليم فأرسلها إلى بعض الأديرة التي بقرب بيت المقدس فمكثت فيها أربعين سنة وتنيحت بسلام .

من جهة اخرى، صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، القداس الإلهي ، في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف بمصر الجديدة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة ثلاثة الخدام بالكنيسة شمامسة بدرجة دياكون (شماس كامل).

والدياكونيون الجدد، هم:

- الشماس نقولا قدسي، باسم دياكون أندراوس.

- الشماس نادر فؤاد، باسم دياكون يعقوب.

- الشماس سامح سميع، باسم دياكون فيلبس.

شارك في صلوات القداس والسيامة الآباء كهنة الكنيسة ذاتها، وخورس شمامستها وشعبها.

كما نظمت إيبارشية أبو قرقاص اللقاء النصف سنوي لخدام وخادمات مرحلة إعدادي، وحمل عنوان «لِيَكُنْ نُورٌ»، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية. 

بجانب صلاة القداس الإلهي تضمن اللقاء محاضرة ألقاها نيافته بعنوان "صور مشوّهة عن الله"، ومحاضرة ألقاها الأب القس بولس عبوده كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأبو قرقاص بعنوان "هل إله العهد القديم إله دموي؟"، وفقرات ترانيم.

كما كرّم نيافة الأنبا فيلوباتير عددًا من أمناء الخدمة في ختام اللقاء، الذي شارك فيه مجموعة من الآباء كهنة الإيبارشية.

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