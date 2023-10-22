محمود مسلم: أمريكا تؤيد تصريحات إسرائيل وترددها دون تأكيد أو نفى

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن أمريكا تؤيد تصريحات إسرائيل وتعيد ترديدها دون تأكيد أو نفي خلال الحرب الإسرائيلية على فلسطين.

وأضاف مسلم، خلال لقائه على قناة "العربية"، أن أمريكا رددت نفس تصريحات إسرائيل بشأن ما حدث في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وهي أن جماعة الجهاد الإسلامي هي المسئولة عن إطلاق الصاروخ الذي أدى إلى تدمير المستشفى دون تقديم أي دليل.

أمريكا تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أمريكا تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط، ما يعطي إسرائيل مزيدًا من غطرستها فيما تفعله، منوهًا بأن أمريكا تحدثت عن ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار أكثر من أسبوع، لكنها لم تتحرك إلا أمس.