الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الوضع الأمنى فى غزة الآن.. تحذيرات دولية من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

غزة
غزة

ما زال الوضع الأمني في غزة الآن غير مستقر، حيث تتواصل الدعوات الدولية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري ضد القطاع المحاصر، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد المستوطنات المحتلة في غلاف غزة.

آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

وحذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جوناثان كريكس، من أن حياة 120 طفلا معرضة للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، حيث ما زال الوضع الأمني في غزة الآن منهارا بشكل لا يوصف.

وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحضانات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تشهد غزة يوميا حوالي 160 حالة ولادة، مشيرا إلى وجود 50 ألف امرأة حامل في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه 2،4 مليون نسمة.

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تفاصيل الوضع الأمنى فى غزة الآن

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك"، في بيان مشترك، عن تصفية قيادي في منظومة الصواريخ التابعة لحركة حماس.

وقال البيان إن طائرات حربية للجيش تمكنت من تصفية محمد قطامش، نائب قائد منظومة المدفعية الصاروخية في حماس والمسئول عن إدارة إطلاق الصواريخ والنيران في لواء الوسطى.

وقال البيان إن قطامش كان جزءا مهما في تخطيط وتنفيذ خطط إطلاق الصواريخ لحماس نحو إسرائيل في كل جولات القتال مع قطاع غزة.

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دخول المساعدات.. آخر تطورات الوضع الأمنى فى غزة الآن

وفي سياق الوضع الأمني في غزة الآن، عبرت معبر رفح الحدودي 17 شاحنة محملة بمساعدات طبية تم تجهيزها لدخول قطاع غزة اليوم الأحد.

وهذه الدفعة من المساعدات مقدمة من الهلال الأحمر المصري وتونس والإمارات العربية المتحدة واليونيسف.

وكانت 20 شاحنة محملة بمساعدات طبية وغذائية قد دخلت، أمس السبت، للقطاع، وتم تسليمها من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر الفلسطيني، ليتم توجيهها للمتضررين.

مستجدات الوضع الأمنى فى غزة الآن 

وأصدر جيش الاحتلال تحديثا جديدا يفيد بوجود 212 أسيرا في غزة، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تتحدث عن 210 أسرى، يوم أمس.

وكانت الأسيرتان الأمريكيتان، الأم وابنتها جوديث وناتالي رانان، قد تم إطلاق سراحهما يوم الجمعة.

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