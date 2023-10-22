الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": زيادة عدد شاحنات قافلة المساعدات الثانية إلى غزة لـ19

قافلة المساعدات
قافلة المساعدات

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، زيادة عدد شاحنات قافلة المساعدات الثانية إلى قطاع غزة من معبر رفح من 17 إلى 19 شاحنة.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى الآن لم تدخل قافلة المساعدات الثانية إلى الأراضي الفلسطينية، وحاليًا في طور التجهيز للدخول".

وأوضح أن قافلة المساعدات الثانية لم تدخل بعد إلى الأراضي الفلسطينية، قائلًا: "نحن الآن بصدد تجهيز الشاحنات في الأرجاء المجاورة لمعبر رفح بعد قليل".

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات