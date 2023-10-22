"القاهرة الإخبارية": زيادة عدد شاحنات قافلة المساعدات الثانية إلى غزة لـ19

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، زيادة عدد شاحنات قافلة المساعدات الثانية إلى قطاع غزة من معبر رفح من 17 إلى 19 شاحنة.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى الآن لم تدخل قافلة المساعدات الثانية إلى الأراضي الفلسطينية، وحاليًا في طور التجهيز للدخول".

وأوضح أن قافلة المساعدات الثانية لم تدخل بعد إلى الأراضي الفلسطينية، قائلًا: "نحن الآن بصدد تجهيز الشاحنات في الأرجاء المجاورة لمعبر رفح بعد قليل".