الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يحيل معلمين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليميه مع بداية الأسبوع الرابع للعام الدراسي الجديد حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس أسامة بن زيد الإعدادية بنين ورأس الحكمة الاعدادية بنين وسيدي دخيل الابتدائية المشتركة وعثمان بن عفان الابتدائية بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس قرية رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي.

تكثيف جولات المتابعة بالمدارس 

وتفقد وكيل تعليم مطروح، الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة حيث لاحظ عدم انضباط العملية التعليمية بمدرستي سيدي دخيل وأسامة بن زيد موجهًا لمجدي المنشاوي مدير عام ادارة مطروح والتعليم الابتدائي والاعدادي بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع بخطي غرب وشرق المدينة

وأشاد بانضباط مدرستي عثمان بن عفان ورأس الحكمة الاعدادية وتفاعل الطلاب مع شرح المعلمين أثناء الحصص الدراسية مقدمًا الشكر لمعلمي المدرستين تقديرًا للاخلاص والتفاني في العمل

إحالة مدير وهيئة تدريس للتحقيق

و فى نهايه الزيارة قرر مدير المديرية إحالة مدير وهيئة تدريس سيدي دخيل وعثمان بن عفان للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية كذلك تحويل توجيه اللغة الإنجليزية لجهات التحقيق لعدم وجود معلم للمادة بالمدرستين والاهمال في متابعة العملية التعليمية بالمدرستين.

و شدد وكيل تعليم مطروح،  أن الجولات الميدانيه مستمرة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية،  مشيرًا أن شعار "معا لعودة الانضباط" مستمر تطبيقه علي مدار الفصل الدراسي الأول في سبيل ضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا الطلاب

IMG-20231022-WA0063
IMG-20231022-WA0063
IMG-20231022-WA0062
IMG-20231022-WA0062
IMG-20231022-WA0064
IMG-20231022-WA0064
IMG-20231022-WA0067
IMG-20231022-WA0067
IMG-20231022-WA0066
IMG-20231022-WA0066
IMG-20231022-WA0065
IMG-20231022-WA0065
IMG-20231022-WA0069
IMG-20231022-WA0069
تعليم مطروح العملية التعليمية مطروح إحالة للتحقيق العام الدراسى الجديد

مواد متعلقة

معاهد مطروح الأزهرية تبدأ الموسم الثاني لبرنامج "أخ ثان والرابط إنساني"

"تعزيز الهوية الدينية والوطنية في نفوس النشء".. قافلة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح

بالمنتجات التراثية واليدوية.. مشاركة مميزة للمرأة في مهرجان التمور بسيوة

محافظ مطروح يتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى سيوة المركزى (صور)

محافظ مطروح يفتتح المعرض الدائم للمنتجات التراثية والبيئية فى سيوة

محافظ مطروح يتفقد أحد مصانع إنتاج التمور فى سيوة (صور)

محافظ مطروح يتفقد ورش العمل بالمهرجان الدولي السابع للتمور (صور)

بدء تشغيل خط مياه الشرب "باغورمى" بطول 2.3 كم فى سيوة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات