وكيل تعليم مطروح يحيل معلمين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليميه مع بداية الأسبوع الرابع للعام الدراسي الجديد حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس أسامة بن زيد الإعدادية بنين ورأس الحكمة الاعدادية بنين وسيدي دخيل الابتدائية المشتركة وعثمان بن عفان الابتدائية بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس قرية رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي.

تكثيف جولات المتابعة بالمدارس

وتفقد وكيل تعليم مطروح، الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة حيث لاحظ عدم انضباط العملية التعليمية بمدرستي سيدي دخيل وأسامة بن زيد موجهًا لمجدي المنشاوي مدير عام ادارة مطروح والتعليم الابتدائي والاعدادي بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع بخطي غرب وشرق المدينة

وأشاد بانضباط مدرستي عثمان بن عفان ورأس الحكمة الاعدادية وتفاعل الطلاب مع شرح المعلمين أثناء الحصص الدراسية مقدمًا الشكر لمعلمي المدرستين تقديرًا للاخلاص والتفاني في العمل

إحالة مدير وهيئة تدريس للتحقيق

و فى نهايه الزيارة قرر مدير المديرية إحالة مدير وهيئة تدريس سيدي دخيل وعثمان بن عفان للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية كذلك تحويل توجيه اللغة الإنجليزية لجهات التحقيق لعدم وجود معلم للمادة بالمدرستين والاهمال في متابعة العملية التعليمية بالمدرستين.

و شدد وكيل تعليم مطروح، أن الجولات الميدانيه مستمرة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية، مشيرًا أن شعار "معا لعودة الانضباط" مستمر تطبيقه علي مدار الفصل الدراسي الأول في سبيل ضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا الطلاب

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