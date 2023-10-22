الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الموسم الثاني لمبادرة "أخ ثان والرابط إنساني" في السويس

الموسم الثاني من
الموسم الثاني من مبادرة «أخ ثان..والرابط إنساني»

شهد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة السويس الأزهرية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مبادرة «أخ ثان..والرابط إنساني»، للموسم الثاني، بمعهد فتيات المستقبل الإعدادي الثانوي بالسويس، يرافقه  سمر السيد، موجه عام الحاسب الآلي ومنسق عام المبادرة بمنطقة السويس الأزهرية.

وتحدث الدكتور مؤمن الهواري، مع الطالبات عن أهمية قيمة التسامح وأثرها الإيجابي في المجتمع، كما تم تنظيم ندوة بإشراف أخصائية المكتبة وتناولت قيمة التسامح وأثره في المجتمع، كما تضمنت الفعاليات التي بدأت بقيمة ( التسامح)، لافتات مع الطالبات تتضمن عبارات عن التسامح، خلال الإذاعة المدرسية.

أهداف المبادرة

واجتمع الدكتور مؤمن الهواري، مع أعضاء فريق المبادرة بالمعهد بحضور عميدة المعهد، والمنسق العام للمبادرة، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل على تنفيذها، كما تابع فضيلة رئيس المنطقة، قاعات رياض الأطفال وانتظام العملية التعليمية بالمعهد، وعدم وجود أي شكوى.

وتهدف مبادرة "أخ ثان..والرابط إنساني" إلى ترسيخ قيم ومبادئ تربوية هادفة، وتعريف الطلاب والطالبات بالمعاهد الأزهرية ببنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، والتي تهدف إلى نشر قيم الإخاء والسلام والتسامح على مستوى العالم.

إنطلاق منطقة السويس الأزهرية الأزهر السويس الموسم الثاني مبادرة

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