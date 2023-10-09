الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منطقة السويس الأزهرية تستقبل مدير عام الخطة والمناهج بقطاع المعاهد

الزيارة
الزيارة

استقبل الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، الدكتور مكرم محمد النبراوي، مدير الإدارة العامة للخطة والمناهج بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة شيماء حمدي، عضو فني مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في زيارة لمتابعة سير الدراسة بمعاهد منطقة السويس الأزهرية.

تفاصيل الجولة 

وتفقد رئيس المنطقة، يرافقه وفد قطاع المعاهد الأزهرية، معهد الملاحة الابتدائي، والسويس التجريبي، والجناين الابتدائي، وفتيات الجناين الإعدادي الثانوي، بحضور الأستاذة أمل عبد العظيم مديرة التعليم الابتدائي، والأستاذ محمود نور الدين مدير الخطة والمناهج بمنطقة السويس، حيث تم التأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد، وتوزيع المناهج والجداول علي المعلمين، والالتزام بالخطة الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

وقد أكد على ضرورة تفعيل جميع الأنشطة الطلابية باختلاف مجالاتها، وكذلك تفعيل المعامل والمكتبات بالمعاهد، لتحفيز الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة.

وكان الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، قد تابع اليوم الإثنين، سير اليوم الدراسي بمعهد جنيفة الابتدائي، ومعهد فتيات جنيفة الإعدادي الثانوي، حيث تابع فضيلته طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وألقى كلمة تحدث فيها عن ضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة، والمعاملة الحسنة، والحفاظ على المعهد بشكل دائم، والإلتزام بتوجيهات المعلمين.

وتفقد رئيس منطقة السويس الأزهرية الفصول الدراسية، وتابع شرح المعلمين داخل الفصول للسنوات الدراسية المختلفة، واطلع على تحضير الدروس وتوزيع المناهج على المعلمين، كما تفقد فضيلته معمل الحاسب الآلي، والمكتبة، مؤكدا على ضرورة تفعيل الحصص الخاصة بها، والخاصة بأنشطة المواد الدراسية المختلفة.

وفي نهاية الزيارة أثنى الدكتور مؤمن الهواري على انتظام الدراسة بالمعهدين، والالتزام بجميع التعليمات، وموعد الحضور والانصراف، ونظافة الفناء والفصول الدراسية.

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