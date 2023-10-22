الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابة محامين مطروح تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

مظاهرات نقابة المحامين
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة

نظمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح، منذ قليل، وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية وذلك أمام مجمع محاكم مرسى مطروح، ورصدت "الدستور" فعالياتها.

وحمل محامو مطروح اعلام دولة فلسطين ولافتات تضامنية "يا قدس غرسك فى دمي.. أواكم الله ثبتكم اللخ نصركم الله اللهم نصرك الذي وعدت.. فلسطين باقية من بحرها إلى نهرها.. افتحوا المعابر مع غزة ".

هتافات لدعم قضية الشعب الفلسطيني 

وهتف محامين مطروح خلال وقفتهم التضامنية " غزة غزة رمز العزة.. السلام مش موجود عاوزين جيشنا على الحدود.. يا حكام الأمة التار غزة تحت النار والحصار.. أول مطلب للجماهير فك حصار وطرد سفير.. السلام مش موجود عاوزين نحمي الحدود".

وقفة تضامنية أمام محكمة مرسي مطروح


وقال عادل العبد نقيب المحامين بمحافظة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، أن النقابة العامة للمحامين دعت لوقفة بجميع النقابات الفرعية للتضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، وتم تنظيم الوقفة التضامنية أمام محكمة مرسي مطروح.

وأوضح أن تلك الوقفة التضامنية هي الثانية لنقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح، أن نقابة مطروح هي الأولى فى جمهورية مصر العربية التي نظمت الوقفة الأولى للتضامن مع قضية الشعب الفلسطيني. 

طرد السفير الإسرائيلي من الدول العربية 

وطالب نقيب المحامين بمطروح، اليوم خلال الوقفة التضامنية، الحكومات العربية بطرد السفير الإسرائيلي كلا فى دولته وان يقاطع الشعب المصري والعربي منتجات الدول التى تساعد الكيان الصهيوني. 

مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
مظاهرات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح لدعم غزة
نقابة المحامين الفرعية محامين مطروح مطروح الوقفة التضامنية الشعب الفلسطيني

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