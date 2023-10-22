الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بمبادرة خفض الأسعار

حملات من أجهزة محافظة
حملات من أجهزة محافظة القاهرة لمواجهة الأسواق

وجَّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمرور اليومي؛ لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع ووجود العروض والخصومات على أسعار السلع، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وثمَّن محافظ القاهرة، مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أطلقها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من دول العالم، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة.

حملات مكثفة على الأسواق

وفى هذا السياق قامت أحياء شرق مدينة نصر، وعين شمس،  والبساتين، والمعصرة،  وروض الفرج،  وباب الشعرية،  وشبرا، والمعادى،  ومنشأة ناصر، بحملات مكثفة على الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الاسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقامت أحياء عين شمس، وحلوان، والمعصرة، والوايلي، وروض الفرج، والساحل، والمقطم، والبساتين، والنزهة، والسلام اول، وطرة بحملات مكثفةعلى الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الاسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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