الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إزالة مخالفة بناء بأحد العقارات بالحى الرابع فى مدينة الشروق

إزالة مخالفة بناء
إزالة مخالفة بناء

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الأحد، حملة إزالات فورية لمخالفات البناء بدون ترخيص.

وقامت الحملة بإزالة دور إضافي “السطح” بالمخالفه لتراخيص البناء، وأوضح المهندس على سعد أن اللجنه قامت بإزالة الحوائط المنفذه خارج النسبه المصرح بها وذلك بإحدى قطع الأراضى بالحى الرابع وكذلك إيقاف التعامل على العقار مع إتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب المخالفة.

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رئيس جهاز الشروق يلتقى حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية

 
وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الالتزام  بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق مخالفة بناء إزالة الحوائط المنفذه تنفيذ أعمال مخالفه تراخيص البناء

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