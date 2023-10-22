الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سارة الشامي تشارك فى تجهيز المساعدات المرسلة لأهالى قطاع غزة

سارة الشامي
سارة الشامي

حرصت الفنانة سارة الشامي على المشاركة في دعم الفلسطينيين، وذلك من خلال التطوع في تجهيز المساعدات الغذائية ضمن فريق مؤسسة مصر الخير، والمقرر إرسالها لأهالي قطاع غزة.

ونشرت سارة الشامي عددا من الصور أثناء مشاركته ضمن فريق متطوعي مؤسسة مصر الخير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة، “استمروا في الضغط، خلينا نحاول نعمل اي حاجة بدل احساس العجز اللي مسيطر علينا ده".

 سارة الشامي تحث جمهورها على  التبرع لغزة وفلسطين


وأضافت: “المتحدث عن منظمة الصحة العالمية اكّد امبارح انهم المفروض يكونوا 2000 عربية دخلوا لغزة مش 20، ودي حاجة كلنا شايفينها ومتأكدين منها، كلنا كنا في مصر الخير امبارح عشان نجهز معونات اكتر تروح لأهلنا في غزة”.

وحثت جمهورها على التبرع قائلة: “لسه محتاجينكم تتبرعوا وممكن تروحوا تشاركوا في التعبئة وتكونوا ساهمتوا بشئ بسيط جدًا في مساعدة أهلنا واخواتنا في فلسطين".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

سارة الشامي الفنانة سارة الشامي قطاع غزة مؤسسة مصر الخير غزة

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