الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. بدء تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

تبدأ غدًا الإثنين، فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي يوم 23 أكتوبر، وتستمر الفترة لمدة يومين على أن يتم فحصها، والبت فيها اعتبارًا من 26 أكتوبر الجاري.

كانت أعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

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