لا اعتراضات على مرشحى الرئاسة.. و"الوطنية للانتخابات" تفحص طلبات الترشح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى انتهاء المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وقالت الهيئة إن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية أفرد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر حتى السبت 21 أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023.