الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية مستقبل وطن" تبحث خطة عملها استعدادًا للانتخابات الرئاسية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقدت أمانة العلاقات العامة المركزية بـحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نجلاء سيد فريد، اجتماعا تنظيميا، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة، بمشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العلاقات العامة المركزية، وبحضور أمناء العلاقات العامة في محافظات الوادي الجديد وسوهاج والمنيا والفيوم. 

مناقشة أنشطة وفعاليات أمانة العلاقات العامة

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة أنشطة وفعاليات أمانة العلاقات العامة خلال الفترة المقبلة، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، فضلا عن تقييم عمل تلك المحافظات خلال الفترة الماضية.

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إشادة بحراك الحزب خلال الفترة الماضية 

وأشادت الدكتورة نجلاء سيد فريد بالجهد المبذول الذي يليق بمكانة حزب مستقبل وطن، مثنية على حالة الحراك التي يشهدها الحزب التي تليق بكونه الحزب الأكبر في مصر.

خلق كوادر جديدة

كما ناقش الاجتماع خلق كوادر جديدة والاعتماد على العناصر المميزة، وتكثيف قنوات الاتصال لخدمة المواطن في المحافظات كافة والمراكز والقرى، عبر التواجد الفعال على الأرض، خاصة في تلك الفترة المفصلية، لخدمة الوطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن تقدم 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في الفترة بين 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشحين عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر.

وفتحت الهيئة باب تلقي الاعتراضات على المرشحين يوم 17 و18 أكتوبر، وبعد غلق الباب بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في فحص الاعتراضات المقدمة.

وتستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون على الانتخابات الرئاسية يومي الجمعة 27 و28 أكتوبر الجاري، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
حزب مستقبل وطن الدكتورة نجلاء سيد فريد الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون الانتخابية

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