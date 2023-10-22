الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد الاستعدادات النهائية لدخول الفوج الثانى من المساعدات المصرية لغزة

جريدة الدستور

رصد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، الاستعدادت النهائية لدخول الفوج الثاني من  المساعدات المصرية الإنسانية إلى جانب قطاع غزة من بوابة رفح، وتعد المسافة بين بوابة رفح من جهة مصر وقطاع غزة بسيطة جدًا لكنها تمثل مساحة أمل عظيمة لكل أهالي غزة.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه القوافل تضم الاحتياجات الطبية الأساسية والتي يجهزها الهلال الأحمر المصري، موضحًا أن هناك سيارات فارغة من الجانب الفلسطيني تنتظر السيارات المصرية وتتم عمليات التعبئة بعد وصولها.

الهلال الأحمر المصري يجهز شاحنات مساعدات عاجلة لغزة

وأوضح أن الشاحنات تتأهب لدخول معبر رفح في اتجاه قطاع غزة، مؤكدًا التواجد الإعلامي والإقليمي والدولي الكبير في رفح لمتابعة جهود الإغاثة، وأن هناك حالة تأهب قصوى بمنفذ رفح. 

وانتهت فرق التطوع بالتحالف الوطني من تجهيز 17 شاحنة مواد إغاثية، لتنقل لقطاع غزة وتحتوي على مواد طبية وغذائية.

يذكر أن 20  شاحنة  تحمل المستلزمات الطبية والأدوية للمخيمات والمستشفيات التي تحتاج لهذه الإغاثات الطبية العاجلة، دخلت إلى غزة، صباح أمس، عبرمعبر رفح.

مراسل اكسترا نيوز الفوج الثاني المساعدات المصرية رفح قطاع غزة شاحنات مساعدات الهلال الأحمر المصري

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