الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

150 طبيبًا بكفر الشيخ يتطوعون لعلاج مصابي غزة

الدكتور أحمد الجنزوري
الدكتور أحمد الجنزوري

أكد الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن كل أطباء المحافظة وعلى رأسهم النقابة، يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعامله مع القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير لمنع تصفية القضية الفلسطينية والتي هي قضية العرب الأولي، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على جهوده ومساعيه المستمرة من أجل إدخال كل المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة وإنقاذه من كارثة إنسانية محققة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

150 طبيبًا بكفر الشيخ يتطوعون لعلاج مصابي غزة

وأضاف الجنزوري، لـ"الدستور"، أن ما يقرب من 150 طبيبًا من مختلف التخصصات، أبدو رغبتهم في التطوع لعلاج مصابي قطاع غزة في العدوان الإسرائيلي عليهم، وذلك في حال نقل تلك المصابين للعلاج في مستشفيات مدينة العريش، إذ أكدوا أنهم على أهبة الاستعداد إلى هناك متطوعين للمساعدة في علاجهم، مشيدًا بموقف الأطباء الوطني والذي دائمًا يظهر الشدائد والأزمات، وأيضًا دعمهم للقضية الفلسطينية بشكل خاص قضايا أمتهم العربية بشكل عام.

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وأوضح نقيب أطباء كفر الشيخ، أن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية كان مشرفًا لمصر كلها وخاصة عمله المستمر على منع تصفية القضية الفلسطينية والانتباه لذلك جيدًا وقد توجت تلك الجهود بـ قمة القاهرة للسلام وأعلنت مصر موقفها من ذلك بكل وضوح، رافضة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينين.

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