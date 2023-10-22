الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: جراهام بوتر مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

بوتر
بوتر

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن ترشيح جراهام بوتر مدرب برايتون وتشيلسي السابق لتدريب مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر منصب الهولندي إريك تين هاج مدرب الشياطين الحالي، محل شك وسط تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم.

وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن السير جيم راتكليف الملياردير البريطاني القريب من شراء اليونايتد وضع بوتر لخلافة تين هاج الذي يريد إقالته.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن في أبريل الماضي، عن إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق بشكل رسمي.

وتولى جراهام بوتر تدريب فريق تشيلسي، خلفًا للألماني توماس توخيل، الذي تُوج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021.

بوتر تولى البلوز في 31 لقاء فاز في 12 وخسر 11 وتعادل في 8.

وفاز فريق مانشستر يونايتد بصعوبة على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم سكوت ماكتوميناي لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 28، قبل أن يسجل أوليفر مكبورني هدف التعادل لصالح شيفيلد يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وأحرز ديوجو دالوت الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ20 بجدول الترتيب.

جراهام بوتر تشيلسى مانشستر يونايتد اليونايتد إريك تين هاج

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد يحقق فوزًا صعبًا على شيفيلد فى الدورى الإنجليزى

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