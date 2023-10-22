وكيل "تعليم البحيرة" يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس إدكو

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة إدكو التعليمية، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة بمختلف مدارس المحافظة، وكذلك متابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للطلاب داخل المدارس.

وتفقد الديب، خلال الزيارة، مدرسة الحلواني الإعدادية المشتركة، إحدى المدارس الحاصلة على الجودة والاعتماد، حيث تابع انتظام سير الدراسة بفصول المدرسة.

كما تفقد حديقة المدرسة الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في التنمية المستدامة، مشيدا بالحديقة وبالجهود المبذولة باعتبارها رئة ومتنفسا للمدرسة، بالإضافة إلى المظهر الجمالي والحضاري.

جولة وكيل تعليم البحيرة

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مدرسة المعدية الرسمية لغات، وتابع الالتزام بكافة السجلات وتواجد المشرفين فى الأماكن المقررة، وتابع موقف تسليم الكتب والغياب والالتزام بالزى بالمدرسة، وزار كذلك مدرسة الخدمة الابتدائية واطمأن على استلام التغذية المدرسية وتوافر كافة المقومات الخاصة بأماكن الحفظ والتخزين.

واختتم يوسف الديب جولته بتفقد مدرسة عمر بن عبدالعزيز الرسمية لغات بإدكو، وهى إحدى المدارس تحت الإنشاء، والمقامة على مساحة ٢٦٧٠ م٢ بطاقة ٢٨ فصلا دراسيا و٤ رياض أطفال.

وأكد وكيل الوزارة أهمية المدرسة التي ستسهم في تقليل الكثافة بالمدارس وتحسين جودة التعليم، مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد دخول ١٩ مدرسة جديدة للخدمة بدائرة البحيرة، ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير التعليم والتوسع في إنشاء المدارس، وكذلك تم تجديد عدد من المدارس التابعة لدائرة مركز إدكو، وذلك من أجل المساهمة فى تقديم أفضل المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة.

حضر الجولة إبراهيم حمودة مدير إدارة إدكو التعليمية، وأشرف عتلم وكيل الإدارة التعليمية بمركز إدكو.