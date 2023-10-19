نائب محافظ البحيرة و"تنسيقية الأحزاب" يتفقدان "مسار العائلة المقدسة"

قامت اليوم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، يرافقها وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يضم كلا من مينا سنبل، مازن شقوير، أحمد عبد العزيز، محمد عمران، هاجر سعد الدين، علي حسين، مينا عماد، والسيد حمزة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، ومارينا هنري، مسئول العلاقات العامة بالكاتدرائية بوادي النطرون، بزيارة وتفقد عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، ومنها دير الأنبا بيشوي ودير السريان ودير البراموس.

إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية قد بذلت، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتح السيسى، رئيس الجمهورية، جهودا كبيرة ومكثفة من أجل تهيئة المسار؛ لوضعه على الخريطة السياحية، حيث بلغت تكلفة إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ما يقرب من 80 مليون جنية "24 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار والباقي تمويل ذاتي من محافظة البحيرة ووزراة التنمية المحلية"، وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلو مترا والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراها العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقًا إلى دلتا النيل، حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

رحلة العائلة المقدسة في مصر

ولمحت نهال بلبع، إلى نجاح الوفد المصري لدى اليونسكو في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي انعقدت في الرباط بالمغرب، فى عام 2022، وذلك بعد أن حظي الملف المصري بتأييد واسع قارب حد الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.

من جانبهم أعرب وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتهم البالغة لزيارة عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة، مؤكدين أهمية الاستمرار فى دعم قطاع السياحة بالمحافظة وبذل الجهد لتطوير المسار بشكل مستمر والعمل على تذليل المعوقات أمام خطة إحياء المسار؛ لتحقيق أقصي استفادة ممكنة والحفاظ على واحد من أهم المقاصد السياحية فى العالم.