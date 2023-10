أبرزها "الجاسوس الذي أحبني".. أفلام عالمية تم تصويرها في مصر

تواصل مصر إبهار العالم بثقافتها الغنية وتراثها القديم، ومن المؤكد أن هذا ألهم العديد من صانعي الأفلام للقدوم إلى أرض الفراعنة والاستفادة من مناظرها الخلابة وتراثها، من قصص الحب العاطفية التي تدور أحداثها بين أهرامات الجيزة الكبرى إلى الملاحم التاريخية التي تدور أحداثها في الأقصر وأسوان.

إليك خمسة أفلام تم تصويرها في مصر لتعرض على الشاشة العالمية:

فانتاستيك فور: صعود سيلفر سيرفر (2007)

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة لمحبي Marvel، Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer تم تصويره جزئيًا في مصر، تم تصوير فيلم عام 2007 في 14 موقعًا مختلفًا، أحدها في الجيزة، لذا يمكنك إعادة مشاهدة الفيلم وراقب المشاهد التي تعرض الأهرامات وأبو الهول في الخلفية.

لعبة عادلة (2010)

جلبت دراما التجسس Fair Game لعام 2010 شون بن ونعومي واتس إلى القاهرة لتصوير بعض مشاهد العمليات السرية، وفوق ذلك لعبت الممثلة المصرية الراحلة هناء عبد الفتاح دور العالم النووي العراقي متنكرًا في زي أستاذ في جامعة القاهرة، كما لعب حبيبنا خالد النبوي دور آخر من العلماء العراقيين في الفيلم.

الجاسوس الذي أحبني (1977)



العميل السري البريطاني 700 سافر إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، في فيلم الجاسوس الذي أحبني عام 1977، يزور بوند روجر مور أم الدنيا، ويمكنك بسهولة التعرف على معبد الكرنك بالأقصر في العديد من مشاهد الفيلم، يظهر أيضًا جيمس بوند الذي يؤدي دوره شون كونري وهو يزور مصر في فيلم Diamonds Are Forever.

مالكولم إكس (1922)

ويروي فيلم السيرة الذاتية من بطولة دينزل واشنطن، حياة الوزير الأمريكي المسلم والناشط في مجال حقوق الإنسان مالكولم إكس بما في ذلك إجازته في القاهرة، حيث صلى في مسجد محمد علي، الفيلم به أيضًا مشاهد مخصصة لعرض مكة المكرمة في السعودية، لكن المخرج صور هذه المشاهد في مواقع مصرية أيضًا.

جامبر (2008)

تم تصوير فيلم الخيال العلمي المثير هذا، بطولة صامويل إل جاكسون وهايدن كريستنسن ويحكي قصة رجل يتمتع بقدرات خارقة وتلاحقه جمعية سرية في 20 موقعًا في 14 دولة بما في ذلك مدينة الجيزة في مصر، ومن بين جميع مواقع التصوير كانت الأهرامات الكبرى وأبو الهول هي التي ظهرت على ملصق الفيلم.