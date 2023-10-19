الحرب على غزة تصيب السينما.. تراجع إيرادات أفلام دور العرض

استطاعت أفلام السينما خلال موسم الصيف تحقيق إيرادات جيدة، في انتعاشة غير مسبوقة لدور العرض في مصر، وشملت قائمة أفلام موسم صيف 2023 عرض أكثر من 20 فيلما على فترات متفاوتة.

وما زالت بعض الأفلام تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر المصري، حيث بلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس الأربعاء، 855.315 جنيها.

وتراجعت إيرادات السينما بشكل ملحوظ نظرا للأحداث الراهنة التي تشهدها معظم الدول العربية عقب أحداث قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

قائمة إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

وحقق “فوي فوي” بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 172.408 جنيها الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن بطولة محمد فراج ونيللي كريم.

وفي أول ليلة عرض، حقق فيلم “الخميس اللي جاي” إيرادات قدرت بـ123.516 جنيها والفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وإسلام إبراهيم ومي كساب وآخرون، في تجربة تتناول قصصًا عن السوشيال ميديا، حيث تجسد بطلته مي كساب شخصية "تيك توكر" شهيرة، تتعرض لعدة مواقف طريفة خلال الأحداث، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية والدها، وزوجها يقدمه الفنان إسلام إبراهيم.

كما حقق فيلم حسن المصري من بطولة أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف ايرادات قدرت 76.672 جنيها والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

تلاه فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت قيمتها 91.047 جنيها ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية

وحقق فيلم “العميل صفر” أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 82.989 جنيه وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيما جمع فيلم “سكر” من بطولة ماجدة زكي وحلا الترك إيرادات وصلت إلى 24.045 جنيها.

بينما بلغت إيرادات فيلم “بيت الروبي” أمس الاثنين 11.557 جنيها من بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وإخراج بيتر ميمي.

وحصد فيلم “أولاد حريم كريم” إيرادات وصلت إلى 4.494 جنيها وهو من بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

أما فيلم “مستر إكس” فقد حقق إيرادات بلغت 718 جنيها، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

ووقع في المركز الأخير في قائمة الإيرادات فيلم “دولارات دولارات” من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل، أمينة، صلاح عبد الله، هالة فاخر، محققًا إيرادات قدرت بـ129 جنيها فقط وهو الأمر الذي يهدد بسحب هذه الأفلام من دور العرض قريبا.