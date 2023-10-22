مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الأحد 22-10-2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، عن مواعيد القطارات «الروسية والمكيفة والتالجو»، المنطلقة من القاهرة إلي محافظات الصعيد والتي جاءت كالتالي:

مواعيد قطار تالجو على خط «القاهرة -الصعيد »

يقوم قطار رقم 1902 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 00.20 مساء.

يقوم قطار رقم 978 مكيف «القاهرة- أسيوط» في تمام الساعة 06.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 980 مكيف «القاهرة - أسوان» في تمام الساعة 08.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» في تمام الساعة 10.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 986 مكيف «القاهرة - الأقصر» في تمام الساعة 13.00 ظهرا.

يقوم قطار رقم 990 مكيف «القاهرة- سوهاج» في تمام الساعة 16.00 عصرا.

يقوم قطار رقم 2006 مكيف «القاهرة- أسوان» في تمام الساعة 17.15 عصرا.

يقوم قطار رقم 2012 مكيف «القاهرة- أسوان» في تمام الساعة 17.30 عصرا.

يقوم قطار رقم 872 مكيف «القاهرة- أسيوط» في تمام الساعة 17.45 عصرا.

يقوم قطار رقم 988 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 19.00 مساء.

يقوم قطار رقم 2014 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 21.00 مساء.

يقوم قطار رقم 976 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 21.30 مساء.

يقوم قطار رقم 996 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 22.00 مساء.

يقوم قطار رقم 890 مكيف «القاهرة -سوهاج» في تمام الساعة 23.30 مساء.

مواعيد قطار روسي على خط «القاهرة -الصعيد »

يقوم قطار رقم 974 «القاهرة -الأقصر» «روسي» في تمام الساعة 5.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 1006 «القاهرة -سوهاج» «روسي» في تمام الساعة 6.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 80 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 8.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 1004«القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 9.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 160 «القاهرة -الأقصر» «روسي» في تمام الساعة 12.15 ظهرا.

يقوم قطار رقم 972 «القاهرة- أسيوط» «روسي» في تمام الساعة 14.20 ظهرا.

يقوم قطار رقم 188 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 18.00 مساء.

يقوم قطار رقم 1014«القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 18.50 صباحا.

يقوم قطار رقم 1012 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 20.20 مساء.