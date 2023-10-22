محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على أرصفة المشاة ببنها

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أثناء مروره بمدينة بنها يرافقه محمد مرعي، رئيس مدينة بنها حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أرصفة المشاة والطريق العام بمنطقة وابور الثلج، والتي تتسبب في الاختتاقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع وذلك بالتنسيق مع قسم الإشغالات والمرافق.

وخلال الحملة تم إزالة الباعة الجائلين بميدان وابور الثلج ومصادرة الاشغالات الموجوده وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات المتتالية لمحافظ القليوبية للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة، ولإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على أرصفة المارة.

مواجهة الإشغالات

وشدد "الهجان" على رئيس المدينة ونوابه بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤلي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كل الشوارع، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة، مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهًا بتكثيف حملات النظافة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد «الهجان» أن هذه الجولة تأتي استجابة لشكاوى عدد من مواطني مدينة بنها من وجود إشغالات، مشيرا أنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

وأوضح المحافظ استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم مؤكدًا ضرورة العمل على راحة وخدمة المواطنين فى كافة مدن وقرى المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الشوارع والطرق العامة تنفيذا لسيادة القانون.