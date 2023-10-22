الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان: مصر تلعب دورًا محوريًا فى إنهاء النزاع الفلسطينى- الإسرائيلى

وزيرة الخارجية اليابانية
وزيرة الخارجية اليابانية

وصفت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية اليابانية، كوباياشي ماكي، الدور الذي تضطلع به مصر في سبيل إنهاء الاضطرابات والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، بـ"المحوري والمهم"، مشددة على التزام اليابان بالعمل مع الشركاء الدوليين، وخاصة مصر، للوصول إلى حل لتلك الأزمة.

وأعربت ماكي، عن تقدير بلادها اتخاذ الدولة المصرية زمام المبادرة واستضافة قمة القاهرة السلام، مشيرة إلى استعداد اليابان التام للتعاون مع مصر والدول الإقليمية والشركاء الدوليين، في سبيل الوصول إلى حل فوري للوضع الإنساني والعمل كذلك على حل طويل الأمد لتلك القضية.

وثمّنت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية خطوة استعادة العمل بمعبر رفح البري، لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مضيفة: "نحن مرتاحون لهذا الإجراء بالغ الأهمية، ومعرفة أن عملية تسليم المواد الإنسانية قد بدأت لأول مرة منذ اندلاع الاضطرابات والنزاع الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

صحف عربية تبرز استضافة مصر "قمة السلام" لبحث تطورات القضية الفلسطينية

txt

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو لعدم السماح باستمرار جرائم الاحتلال فى غزة

حزمة مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين

وأوضحت أن اليابان قدمت حزمة مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة، لافتة إلى استعداد بلادها النظر في تقديم مساعدات إضافية في الوقت المناسب "بناءً على الاحتياجات وتطورات الوضع".

كما أكدت دعم اليابان لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية جنبًا إلى جنب، في سبيل تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت ماكي إلى أنه: "يجب ألا نسمح بأن يعيق الوضع الحالي والأزمة القائمة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقالت ماكي إن حكومة بلادها ملتزمة بثلاث أولويات رئيسية، هي الإفراج الفوري عن الرهائن لدى حركة حماس، وضمان أمان وسلامة المدنيين لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة تهدئة الوضع بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أن اليابان تطالب كافة الأطراف المعنية بالأزمة القائمة، بضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

الخارجية اليابانية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي مصر اليابان الدولة المصرية

مواد متعلقة

وزيرة الخارجية اليابانية: ندعم عملية بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل وصولًا إلى حل الدولتين

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

جثة دون رأس.. جريمة تثير الذعر بين أهالى الخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم