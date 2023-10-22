اليابان: مصر تلعب دورًا محوريًا فى إنهاء النزاع الفلسطينى- الإسرائيلى

وصفت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية اليابانية، كوباياشي ماكي، الدور الذي تضطلع به مصر في سبيل إنهاء الاضطرابات والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، بـ"المحوري والمهم"، مشددة على التزام اليابان بالعمل مع الشركاء الدوليين، وخاصة مصر، للوصول إلى حل لتلك الأزمة.

وأعربت ماكي، عن تقدير بلادها اتخاذ الدولة المصرية زمام المبادرة واستضافة قمة القاهرة السلام، مشيرة إلى استعداد اليابان التام للتعاون مع مصر والدول الإقليمية والشركاء الدوليين، في سبيل الوصول إلى حل فوري للوضع الإنساني والعمل كذلك على حل طويل الأمد لتلك القضية.

وثمّنت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية خطوة استعادة العمل بمعبر رفح البري، لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مضيفة: "نحن مرتاحون لهذا الإجراء بالغ الأهمية، ومعرفة أن عملية تسليم المواد الإنسانية قد بدأت لأول مرة منذ اندلاع الاضطرابات والنزاع الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

حزمة مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين

وأوضحت أن اليابان قدمت حزمة مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة، لافتة إلى استعداد بلادها النظر في تقديم مساعدات إضافية في الوقت المناسب "بناءً على الاحتياجات وتطورات الوضع".

كما أكدت دعم اليابان لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية جنبًا إلى جنب، في سبيل تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت ماكي إلى أنه: "يجب ألا نسمح بأن يعيق الوضع الحالي والأزمة القائمة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقالت ماكي إن حكومة بلادها ملتزمة بثلاث أولويات رئيسية، هي الإفراج الفوري عن الرهائن لدى حركة حماس، وضمان أمان وسلامة المدنيين لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة تهدئة الوضع بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أن اليابان تطالب كافة الأطراف المعنية بالأزمة القائمة، بضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.