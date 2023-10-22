الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة بالقناطر

 تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتيّ القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 70%.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي وإنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحطة، كما تم الانتهاء من المباني الإدارية الخاصة بالمحطة، وجارٍ تشطيبها، والتي تتكون من ثلاث غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين على تشغيل المحطة، وإنشاء غرفة للأمن وغرفة للحريق وغرفة لطلمبات الصرف الصحي.

وأضاف المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميًا، وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب، وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

محطات وسيطة للقضاء على تراكمات القمامة

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة، من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة، ففي مدينة بنها يتم انشاء المحطة على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدينتى بنها وكفرشكر، وبمدينة الخانكة تم إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة على مساحة 3.5 فدان للقضاء على مشكلة القمامة، بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة.

محافظ القليوبية مشكلات القمامة محطة وسيطة فرز القمامة نظافة الشوارع

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها: محو أمية 1295 مواطنًا بالقليوبية فى دورة يوليو 2023

محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض الأسعار فى قليوب والقناطر الخيرية

وقفة تضامنية لنقابة المحامين بالقليوبية دعمًا للقضية الفلسطينية

جامعة بنها تنظم وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطينى

أهالى القليوبية يحتشدون فى ميدان المؤسسة دعمًا للقضية الفلسطينية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

محافظ القليوبية يبحث تشجيع الصناعة وتحقيق رؤية مصر 2030

مسيرة حاشدة بالقليوبية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد شعب فلسطين

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم