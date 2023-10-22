محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتيّ القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 70%.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي وإنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحطة، كما تم الانتهاء من المباني الإدارية الخاصة بالمحطة، وجارٍ تشطيبها، والتي تتكون من ثلاث غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين على تشغيل المحطة، وإنشاء غرفة للأمن وغرفة للحريق وغرفة لطلمبات الصرف الصحي.

وأضاف المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميًا، وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب، وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

محطات وسيطة للقضاء على تراكمات القمامة

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة، من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة، ففي مدينة بنها يتم انشاء المحطة على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدينتى بنها وكفرشكر، وبمدينة الخانكة تم إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة على مساحة 3.5 فدان للقضاء على مشكلة القمامة، بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة.