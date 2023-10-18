الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم والتي تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر وتعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية وتعمل بنظام الهاي ديسانت وهذا النظام يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 470 مليون جنيه، كما يتم العمل الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال تغيير شبكة المياه بالكامل والتي تصل أطوالها إلأآ 52 كيلو متر تم تنفيذ 15 كيلو متر وتصل تكلفة الشبكة إلأآ 350 مليون جنيه.

الانتهاء من 93% من إجمالي أعمال المحطة 

 

وشدد "الهجان" على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة أخر العام الجاري ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من ٩٣% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن  "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر.

كما تفقد المحافظ أعمال عداية خط المياه الخاص بالشبكة من غرب الى شرق الرياح التوفيقي والذي تم الانتهاء من الخزان بنسبة 70% وسيتم البدء في أعمال الدفع النفقي لخط المياه بالتوازي مع إنشاءات المحطة للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم الموافقة على تغيير كافة المواسير الاسبوستس وتركيب مواسير بلاستيك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين مشيرا أنه يوجد تعليمات مشددة للعمل على راحة وخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق فى كافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة. 

محافظ القليوبية محطة المياه كفر شكر مياه الشرب شبكات المياه

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