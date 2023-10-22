الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التحالف الوطنى": دخول 17 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال ساعات

شاحنة مساعدات إلى
شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كشف خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن محتويات الشاحنات الإغاثية لغزة التي عبرت أمس، لافتًا إلى أن الأولوية الكبرى كانت للأدوية والإسعافات الأولية، والمستلزمات الطبية التي يحتاجها أهالي غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، إن كل الحاويات تحتوي على أنواع مختلفة من المساعدات، تتمثل في الأدوية والمواد الغذائية، والبطاطين والمواد الجافة، والملابس، والعديد من المساعدات.

وأشار إلى أنه تم دخول 20 قاطرة من أصل 106، منوها بأن هناك 17 شاحنة تتحرك اليوم لقطاع غزة، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني، أن تواجد المتطوعين أمام معبر رفح كان لتوجيه رسالة لشعوب العالم كله، للضغط على حكوماتها لمحاولتها المطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة، متابعًا: "وصّلنا رسالة لأهالي غزة بأننا متضامنون معهم، كما أننا ضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى".

التحالف الوطني غزة قطاع غزة شاحنات المساعدات مستلزمات طبية

مواد متعلقة

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجارى

صاحب الحق لا يخاف ولا يجري.. رسالة قوية من فيلم "ورا الجدار كله دمار"

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

خارجية النرويج: ندين إسرائيل على حصار غزة وقتل الأطفال

النرويج بقمة القاهرة: سعدنا بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.. ونشكر مصر

تركيا بقمة القاهرة: لن نسمح بإهانة الشعب الفلسطينى وحمايتهم مسئوليتنا

وزير الخارجية التركى: إسرائيل لا تتمتع بالتسامح الدينى كما تدعى

وزير الخارجية التركى: نشكر الرئيس السيسى على جهوده لوقف التصعيد بغزة

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى يستهدف جنوب تل أبيب

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة