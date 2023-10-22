"التحالف الوطنى": دخول 17 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال ساعات

كشف خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن محتويات الشاحنات الإغاثية لغزة التي عبرت أمس، لافتًا إلى أن الأولوية الكبرى كانت للأدوية والإسعافات الأولية، والمستلزمات الطبية التي يحتاجها أهالي غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، إن كل الحاويات تحتوي على أنواع مختلفة من المساعدات، تتمثل في الأدوية والمواد الغذائية، والبطاطين والمواد الجافة، والملابس، والعديد من المساعدات.

وأشار إلى أنه تم دخول 20 قاطرة من أصل 106، منوها بأن هناك 17 شاحنة تتحرك اليوم لقطاع غزة، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني، أن تواجد المتطوعين أمام معبر رفح كان لتوجيه رسالة لشعوب العالم كله، للضغط على حكوماتها لمحاولتها المطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة، متابعًا: "وصّلنا رسالة لأهالي غزة بأننا متضامنون معهم، كما أننا ضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى".