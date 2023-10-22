تفاصيل العدوان الإسرائيلي على محيط بلدتي الظهيرة وعلما الشعب بلبنان

كشف وسائل إعلام لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن قرابة الساعة الثامنة ليلة أمس، عددًا من الغارات بالصواريخ الموجهة على محيط بلدتي الظهيرة وعلما الشعب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قرى القطاع الغربي شهدت ليلًا ساخنًا ومتوترًا؛ تخلله إطلاق عدد من القنابل المضيئة فوق سماء القرى المذكورة حتى ساعات الفجر الأولى، كما سمع صباح اليوم أصوات رشقات نارية من محيط بلدة الناقورة.

وأشارت إلى إطلاق صفارات الإنذار لأكثر من مرة، صباح اليوم، في مستعمرات العدو الإسرائيلي الواقعة قرب الخط الأزرق، والتي باتت خالية من السكان.

كما شهدت سماء الجنوب تحليقا للطيران الحربي المعادي.

وذكرت الوكالة أن الرقعة الجغرافية للاعتداءات الإسرائيلية اتسعت لتتعدى عمق 5 كيلومترات داخل لبنان من الخط الأزرق.

وأوضحت أن حركة النزوح للسكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق تجاه المناطق الأكثر أمنًا ازدادت، حيث يوجد في مدينة صور أكثر من 1500 عائلة لبنانية وسورية، توزعوا على عدد من مراكز الإيواء في المدارس الرسمية والخاصة.

وأعدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات "صور"مراكز الإيواء لاستقبال العائلات، لكنها أعلنت أكثر من مرة عن ضعف الإمكانات لتأمين حاجات النازحين.

طيران الاحتلال الإسرائيلي

ويذكر أنه استشهد عدد غير مُحدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستشهد عدد آخر لم يتحدد جراء قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده أيضًا.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق، لليوم السادس عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال وغارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، ما دمر أحياء بكاملها وخلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.