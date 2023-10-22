الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى الثانى للمدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة

المؤتمر الدولي الثاني
المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية

 

ينطلق صباح اليوم الاحد،  فعاليات أعمال المؤتمر الدولى الثانى للمدن الذكية  "الذكاء يلتقي بالاستدامة" في نسخته الثانية والذى ينظم بالتعاون  الثنائى  بين الجامعتين الالمانية بالقاهرة الجديدة والدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع جامعة شتوتجارت بألمانيا والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء  تحت رعاية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية وبرئاسة الدكتور إبراهيم الدميرى عضو مجلس أمناء الجامعة وبحضور 8 متحدثين رئيسين وهم الدكتور ديتر فريتش الأستاذ بجامعة شتوتجارت بألمانيا ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، الدكتور يورجن دولد رئيس المجلس الاستشاري العلمي لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض GFZ في بوتسدام، ألمانيا و عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للصناعة الجيومكانية ورئيس مجلس إدارة شركة D5 AG في سويسرا، الدكتور عمرو صفوت مدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا""، الدكتورة نادين علامة المدير التنفيذي لمعهد تايلور الجغرافي المكاني بالولايات المتحدة الأممريكية و عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (UNGGIM، المهندس جان بلاسكو خبير صناعي لمشاريع قطاع السكك الحديدية والطيران وشريك في شركة (GMP) الالمانية للهندسة، الدكتور كريستوف ستيلر أستاذ في معهد هندسة القياس والتحكم في معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، رئيس سابق لجمعية أنظمة النقل الذكية في الفترة من 2012 – 2013، الدكتور محمد عارف أستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ورئيس لجنة الكود المصري للمدن المستدامة والذكية، الدكتورة إيريس بيل أستاذ بكلية الهندسة المعمارية والتصميم بجامعة شتوتجارت وعميد برنامج الماجستير الدولي لحلول المدن الذكية.

كما يشارك في المؤتمر باحثين من أكثر من 16 دولة: ألمانيا واليابان وإسبانيا وبولندا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا وقبرص وزيمبابوي والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين ومصر 

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ويعد المؤتمر بمثابة منصة لمناقشة مفهوم التحول إلى  المدينةِ الذكيةِ التي تعتمد على البيانات والتقنيات مفتوحة المصدر، لتسهم في تحسين جودة حياة السكان في مجالاتِ تنميةِ المدنِ وتحقيقِ الاستدامة للعملِ بصورةٍ تكاملية للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية  مصر 2030  لتتواكب مع  التوجهات العالمية للمدن الذكية.

وعلى هامش فاعليات المؤتمر، سوف يقام معرض يشارك فيه العديد من المطورين والكيانات التقنية لإستعراض أحدث التكنولوجيات الخاصة بالمدن الذكية.

خبراء الأمم المتحدة صناعة تكنولوجيا المعلومات معهد تايلور الجغرافي المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية

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