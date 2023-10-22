غرفة الطباعة والتغليف تشارك بالملتقى السنوي للصناعة 28 أكتوبر المقبل

تشارك غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة جداً لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.

تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في الحدث الصناعي الأهم

وأشار بيان الغرفة إلى أن ممثلي أكثر من 10 شركات بقطاع التغليف والطباعة يشارك في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع.

ويعد المعرض من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2020، احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقام النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الثانوي للصناعة خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 30 أكتوبر، ويهدف المؤتمر لدعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والعربية والأفريقية والأورومتوسطية والدولية، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستهدف أيضًا التمكين الاقتصادي داخل القرى المصرية من خلال بناء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للمرأة المصرية في الريف ومصنعين جدد من الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك يستهدف تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومواكبة خطة الصناعة للدولة المصرية من خلال الاستفادة المثلى من ما لدينا من الإمكانيات، محققًا ذلك بالتعاون الوثيق بين الاتحاد الصناعات المصرية على الأبد.

ويستهدف أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة من خلال فتح المجالات التعاون للقطاعات الصناعية مع التجمعات الاقتصادية في الدول الخارجية.

ويشارك في الحضور عدد من المستثمرين والمؤسسات الإقليمية والدولية لدي جمهورية مصر العربية وممثلين من قطاعات البنوك وعدد كبير من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.