الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"نقيب الأطباء" يكشف تفاصيل تدريب المتطوعين لدعم مصابي فلسطين

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحي

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، تفاصيل تدريب أول أطباء متطوعين لدعم مصابي فلسطين، إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقال " عبد الحي"خلال مداخلة لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق مع جمعية الهلال الأحمر المصري على تدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين غدًا الاثنين، في مقر الجمعية، وذلك بالاشتراك مع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

تفاصيل الدورة التدريبية للأطباء

وكشف نقيب الأطباء، أن الدورة التدريبية للأطباء المشاركين ستكون عن كيفية العمل في الكوارث، ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه سيتم تدريب باقي الأطباء تباعًا.

وكان أعلن نقيب الأطباء، أنه منذ بدء الأزمة، قرر مجلس نقابة الأطباء بالإجماع فتح باب التسجيل أمام الأطباء من جميع التخصصات الطبية المختلفة، الراغبين فى علاج الجرحي الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع بالحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني.

نقيب الأطباء فلسطين مصابي فلسطين الأطباء المتطوعين العدوان الإسرائيلى

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