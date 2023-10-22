الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لسرقة التوك توك منه.. تفاصيل حبس المتهمين بقتل سائق بالخانكة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالخانكة اليوم الأحد حبس المتهمين بقتل سائق بهدف سرقته أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، والتصريح بدفن المجنى عليه بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابهم جريمة التعدى على سائق توك توك بسلاح أبيض مطواه بهدف سرقته التوك توك الخاص به وتغير ملامحه وبيعه مرة أخرى.

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة بهدف سرقته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

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