بلومبرج: مصر دولة محورية وقوة إقليمية كبيرة ومفتاح للمساعدات الإنسانية لغزة

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن العالم يتودد الآن إلى مصر باعتبارها دولة محورية في تحديد مصير قطاع غزة، كما أنها قوة إقليمية كبيرة ومفتاح لمصير اللاجئين والتدفق المستمر للمساعدات لسكان القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي البالغ عددهم مليوني نسمة.

نجاح مصر في الملف الفلسطيني

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن الحرب بين إسرائيل وفلسطين سلطت الضوء على دور مصر كقوة إقليمية، مشيرة إلى أن موقف مصر يتشكل كمفتاح لمصير اللاجئين والتدفق المستمر للمساعدات لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة بعد أن قطعت إسرائيل الإمدادات الحيوية عن القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات إن الوضع المتقلب قد يوفر لمصر فرصًا أخرى للقيام بدور وساطة، مشيرًا إلى أن مصر ستحاول في الوقت الحالي القيام بدور بناء سيتم الاعتراف له من قبل الشركاء الدوليين و الإقليميين.

واعتبر فابياني أن ذلك الأمر يؤكد لكل من الولايات المتحدة وأوروبا أنها في حاجة إلى ضمان بقاء "القاهرة شريكًا مستقرًا وموثوقًا في المنطقة" و"يستحق الدعم الخارجي".

نجاح الدبلوماسية المصرية في غزة

وأوضحت بلومبرج أن موجة الدبلوماسية الأخيرة التي تركزت في القاهرة كانت بمثابة عودة إلى دور مصر التقليدي الذي برز بشكل بارز في كل نقاش حول سياسات القوة في جميع أنحاء المنطقة في النصف الأخير من القرن العشرين.

وتابعت أنه في الأيام التي تلت شن حركة حماس هجومها على إسرائيل، تم التودد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل زعماء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد مجددًا على "الشراكة الإستراتيجية الدائمة" بين البلدين في مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي، كذلك أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارته للقاهرة ولقائه السيسي بالوحدة الألمانية المصرية في العمل على منع اندلاع "حريق" الشرق الأوسط.

وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الحرب "تسلط الضوء على الدور المهم الذي لعبته مصر دائمًا فيما يتعلق بالأمن في غزة وما حولها"، ولم يغب هذا عن الحكومات الأوروبية التي أدركت أهمية مصر كمنتج إقليمي للغاز بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا العام الماضي.

وأوضحت بلومبرج أن هذه الحكومات تسعى بنفسها الآن إلى مغازلة السيسى لمساعدته في تخفيف الضغط على غزة، مشيرة إلى وضع مصر كمحور إقليمي.