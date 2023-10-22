الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: مصر دولة محورية وقوة إقليمية كبيرة ومفتاح للمساعدات الإنسانية لغزة

غزة
غزة

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن العالم يتودد الآن إلى مصر باعتبارها دولة محورية في تحديد مصير قطاع غزة، كما أنها قوة إقليمية كبيرة ومفتاح لمصير اللاجئين والتدفق المستمر للمساعدات لسكان القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي البالغ عددهم مليوني نسمة.

نجاح مصر في الملف الفلسطيني

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن الحرب بين إسرائيل وفلسطين سلطت الضوء على دور مصر كقوة إقليمية، مشيرة إلى أن موقف مصر يتشكل كمفتاح لمصير اللاجئين والتدفق المستمر للمساعدات لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة بعد أن قطعت إسرائيل الإمدادات الحيوية عن القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات إن الوضع المتقلب قد يوفر لمصر فرصًا أخرى للقيام بدور وساطة، مشيرًا إلى أن مصر ستحاول في الوقت الحالي القيام بدور بناء سيتم الاعتراف له من قبل الشركاء الدوليين و الإقليميين.

 واعتبر فابياني أن ذلك الأمر يؤكد لكل من الولايات المتحدة وأوروبا أنها في حاجة إلى ضمان بقاء "القاهرة شريكًا مستقرًا وموثوقًا في المنطقة" و"يستحق الدعم الخارجي".

txt

استشهاد 10 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

نجاح الدبلوماسية المصرية في غزة

وأوضحت بلومبرج أن موجة الدبلوماسية الأخيرة التي تركزت في القاهرة كانت بمثابة عودة إلى دور مصر التقليدي الذي برز بشكل بارز في كل نقاش حول سياسات القوة في جميع أنحاء المنطقة في النصف الأخير من القرن العشرين.

وتابعت أنه في الأيام التي تلت شن حركة  حماس هجومها على إسرائيل، تم التودد إلى الرئيس عبدالفتاح  السيسي من قبل  زعماء العالم،  ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد مجددًا على "الشراكة الإستراتيجية الدائمة" بين البلدين في مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي، كذلك أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارته للقاهرة ولقائه السيسي بالوحدة الألمانية المصرية في العمل على منع اندلاع "حريق" الشرق الأوسط. 

وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الحرب "تسلط الضوء على الدور المهم الذي لعبته مصر دائمًا فيما يتعلق بالأمن في غزة وما حولها"، ولم يغب هذا عن الحكومات الأوروبية التي أدركت أهمية مصر كمنتج إقليمي للغاز بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا العام الماضي. 

وأوضحت بلومبرج أن هذه الحكومات تسعى بنفسها الآن إلى مغازلة السيسى لمساعدته في تخفيف الضغط على غزة، مشيرة إلى وضع مصر كمحور إقليمي.

مصر بلومبرج غزة فلسطين إسرائيل اللاجئين

مواد متعلقة

تقرير أمريكى: دخول قوافل المساعدات لغزة بداية مهمة

الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"الدستور": نشكر مصر وجهودها لإدخال المساعدات إلى غزة

بى بى سى: القادة العرب يرفضون التهجير القسرى للفلسطينيين فى قمة القاهرة للسلام

اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ«الدستور»: الوضع كارثى.. وندعو إلى استدامة دخول المساعدات

خبراء لـ"الدستور": قمة القاهرة للسلام محورية ومصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

رويترز: قمة القاهرة للسلام أدانت القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

رويترز: قمة القاهرة للسلام محاولة لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقًا

فاينانشيال تايمز: فتح معبر رفح تم بعد جهود دبلوماسية مصرية مكثفة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم