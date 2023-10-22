الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": شهيدان فى قصف للاحتلال على مخيم جنين بالضفة الغربية

شهيد فلسطيني
شهيد فلسطيني

استشهد فلسطينيين وأصيب عدة أشخاص آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية حسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا منزلًا في بيت لاهيا بقطاع غزة مما أدى إلى وقوع شهداء من بينهم نساء وأطفال، واستشهد أكثر من 10 شهداء فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى في خان يونس في قطاع غزة.

واستشهد  248 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 56 شهيدًا بمناطق جنوب قطاع غزة.

الضفة الغربية غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي

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