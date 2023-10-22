"القاهرة الإخبارية": شهيدان فى قصف للاحتلال على مخيم جنين بالضفة الغربية

استشهد فلسطينيين وأصيب عدة أشخاص آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية حسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا منزلًا في بيت لاهيا بقطاع غزة مما أدى إلى وقوع شهداء من بينهم نساء وأطفال، واستشهد أكثر من 10 شهداء فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى في خان يونس في قطاع غزة.

واستشهد 248 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 56 شهيدًا بمناطق جنوب قطاع غزة.