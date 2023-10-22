الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى لـ "الشاهد": وعى المواطن المصرى حائط الصد لأى مؤامرات

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

وجه الدكتور طارق فهي، أستاذ العلوم السياسية، رسالة للشعب المصري، قائلًا: " إنه لابد اليوم أن يوجد وعي لدى المصريين بحجم المخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وهذا الوعي هو ما سوف يفسر حجم المخططات التي تواجه الدولة المصرية، وخطط الاستهداف للدولة المصرية ومؤسساتها".

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن وعي المواطن وإدراكه حجم المخاطر والتحديات والمؤامرات هو حائط الصد ضد أي شيء.

وأوضح أن استهداف الدولة المصرية لا يتم من خلال منصات المعارضة أو منصات مناهضة للدولة المصرية، لافتًا إلى أنه كلما تقدمت الدولة المصرية كلما زاد استهدافها، وبالتالي فإن هذه الأطراف ومن ورائها لا تريد لمصر خيرًا.

برنامج الشاهد                         

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد طارق فهمي استهداف مصر القضية الفلسطينية فلسطين غزة

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