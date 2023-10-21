السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى لـ"الشاهد": الإعلام العبرى شعبوى وفوضوى يحتاج الحذر فى التعامل معه

طارق فهمي
طارق فهمي

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن تفاصيل عودة خطة الشيطان واستهداف سيناء، مرة أخرى، بعد عملية طوفان الأقصى. 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب الارتباك المخطط في تصريحات المسئولين الاإسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة لسيناء، أن هناك 16 نائبًا في الكنيست من تيارات مختلفة طالبوا نتنياهو بفكرة الترحيل الفوري والمرحلي، وثانيًا إطلاق مسئولين في الحكومة بضرورة ترحيل الفلسطينيين إلى الجنوب، فضلًا عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أوضح أنهم لم يطلبوا بذلك.

وتابع: "الفكرة كامنة لديهم في التخلص من الفلسطينيين، والإعلام الإسرائيلي شعبوي فوضوي على أعلى درجة من الفوضى، والمعلومات الحقيقية التي ينقلها هي المسموح بها من الرقابة العسكرية، وما دون ذلك هناك إعلام غير منظم يديره رجال أعمال، فهو إعلام عشوائي يبعث رسائل مع وضد، فلا بد من الحذر في التعامل معه، مثل إسرائيل هيوم، مملوكة لرجال أعمال مقربين من نتنياهو، فجزء مما يدور عنه الإعلام الإسرائيلي لماذا لا يرحل الإرهابيون للجنوب؟".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اكسترا نيوز محمد الباز طارق فهمي

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