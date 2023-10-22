الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. وزارة الثقافة تنظم وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطينى بساحة الأوبرا

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

تنظم وزارة الثقافة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في العاشرة من صباح اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة الأوبرا المصرية.

وانطلق مئات الآلاف من المصريين أول أمس الجمعة في مظاهرات بمحافظات مصر لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، ورفض تهجيرهم والتأييد الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية.  

وبدأت المظاهرات عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، وصلى الآلاف من أهالي المحافظات صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بهذا العدوان الإسرائيلى.

تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبدًا على حساب مصر".

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