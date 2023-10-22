الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى لـ"الشاهد": مصر لا تتلون وموقفها وتوجهها واحد وليس لديها ما تخفيه

طارق فهمى
طارق فهمى

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ركز على زيارة مصر لخبرتها ومكانتها وكان لابد أن يستمع لخبرة مصر.

وأضاف “فهمي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تحليله لمضمون كلام الرئيس السيسي في جلسة على الهواء مع وزير الخارجية الأمريكى بلينكن، يؤكد أن ليس لدينا ما نخفية وقال الرئيس إنه عاش في منطقة بها يهود ول ميكن هناك أي اضطهاد أو خلافات، وانت تقول انك يهودي فلك ما تشاء، وكما قتل إسحاق رابين لديكم قتل لدينا الرئيس السادات، مؤكدًا أن أمن مصر خط أحمر.

مصر طرف رئيسي في القضية الفلسطينية وكان لابد لأمريكا أن تتحدث معها

وأشار إلى أن مصر الطرف الرئيسي في القضة الفلسطينية وكان لابد لأمريكا أن تتحدث معها، مؤكدًا أن "بلينكن"، قادم لمصر ويوجد حالة احتقان في العلاقة المصرية الأمريكية من حيث خفض المعونات الأمريكية، ولكننا تجاوزنا ذلك، وشعر المواطن المصري أننا لا نحتاج شهادة حسن سير وسلوك من الإدارة الأمريكية.

وأكد أن  مصر لا تتلون وموقفها واحد وتوجهها واحد ونقل الرسائل للأطراف المعنية واحد فالسلطة الفلسطينية تتحدث عن مصر بكل خير والفصائل الفلسطينيين باب القاهرة مفتوح للجميع للقوات الفسلطينية والليبية وكل القوى العربية، موضحًا أن الرسالة التي وجهتها مصر للإدارة الأمريكية أننا شركاء معكم فما هو قادم جزء منه مسئولية مصر وهو وقف إطلاق النار والمصريين لديهم خبرة في التعامل الأسرى والرهائن.

طارق فهمي مصر ليس لدينا ما نخفية مصر لا تتلون توجهها واحد الرئيس السيسي أنتوني بلينكن

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