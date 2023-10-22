البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى بايدن أطلع على آخر التطورات فى غزة

أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر السبت، عبر الهاتف، على آخر التطورات في غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان: “من بين المشاركين في الإحاطة رئيس الأركان جيف زينتس، ووزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر”.

المنظمات الإغاثية

ومن جهتها، أعلنت منظمات الإغاثة تدعو إلى الوصول غير المقيد إلى غزة بعد مرور قافلة من الشاحنات عبر معبر رفح.

ووصفت مجموعة من منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، قافلة الشاحنات التي سمح لها بالمرور عبر معبر رفح السبت، بأنها "بداية صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية".

وقالت المنظمات: "إننا ندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إلى جانب الوصول الفوري وغير المحدود للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة للسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى المدنيين المحتاجين، وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية".

وحذروا من أن "الوقت ينفد قبل أن ترتفع معدلات الوفيات بشكل كبير بسبب تفشي الأمراض ونقص القدرة على الرعاية الصحية".

وقالت المنظمات إن الإمدادات التي حملتها قافلة الشاحنات يوم السبت "ستوفر شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه لبعض مئات الآلاف من المدنيين".

وصدر البيان عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المساعدات هي "بصيص أمل" ولكنها لا تزال "قطرة في محيط" مما هو مطلوب في غزة.

ماذا كان يوجد في إمدادات المساعدات اليوم؟

كانت الشاحنات العشرون التي عبرت من مصر لتسليم المساعدات إلى غزة يوم السبت تحمل الغذاء والماء والإمدادات الطبية، ولكن بدون وقود.

وقالت اليونيسف إنها تمكنت من توصيل إمدادات مياه تكفي 22 ألف شخص ليوم واحد عبر المعبر.

وفي وقت سابق، نسب بايدن الفضل إلى أيام من الدبلوماسية رفيعة المستوى في إيصال المساعدات إلى غزة



وأرجع الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة إلى "أيام من المشاركة الدبلوماسية على أعلى المستويات"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء لإبقاء معبر رفح قيد التشغيل.

وتابع: “لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة - في تصريحاتي العامة ومحادثاتي الخاصة - أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ملحة وعاجلة يجب أن تتحرك، وأعرب عن تقديري الشخصي العميق لقيادة مصر والاردن”.

وقال بايدن في بيان: “ندعو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأمم المتحدة إلى السماح باستئناف هذه المساعدة”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بايدن إن الرئيس المصري وافق على فتح معبر رفح إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية بعد أن تحدث بايدن مع الزعيم لأكثر من ساعة على متن طائرة الرئاسة.