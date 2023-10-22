الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهى طلعت: تفاؤل كبير بعد دخول أول دفعة من المساعدات لغزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

أعربت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاؤلها بشأن الوضع في غزة بعد مرور أول مجموعة شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت "طلعت"، في مداخلة هاتفية مع قناة "أون إي"، إن دخول المساعدات جاء في وقت مهم مع انعقاد قمة القاهرة للسلام التي شارك فيها قادة من دول عربية وإسلامية وأوروبية وأمريكية لبحث سبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت "طلعت"، أن المساعدات التي دخلت غزة تضمنت مواد غذائية وطبية وماء وكهرباء، وأنها ستصل إلى أهالي فلسطين الذين يحتاجون إلى الدعم والإغاثة.

وأكدت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيواصل جهوده لإرسال المزيد من المساعدات في المستقبل.

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