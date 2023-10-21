الهباش: قمة القاهرة للسلام صفحة جديدة من التضامن الدولى دعمًا لفلسطين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قمة القاهرة للسلام وجهت للعالم رسالة قوية تؤكد على ضرورة وقف المذبحة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد "الهباش" خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون إي"، بكلمات الرؤساء المشاركين في القمة، مؤكدًا أنها عبرت عن التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية ورفض الأهداف الخبيثة للعدوان الإسرائيلي، والتي تسعى لتصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أولويات المجتمع العربي تتمثل في ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأعرب "الهباش" عن شكره وتقديره لجهود مصر والأردن والدول المشاركة في دعم شعب فلسطين وقضيته، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون بداية لصفحة جديدة من التضامن والتعاون في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.