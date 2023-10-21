السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره فى قصف إسرائيلى

حزب الله
حزب الله

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، السبت، عن مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي، وفق وكالة رويترز. 

وقال نائب الأمين العام لحزب الله: "إذا وجدنا ما يستدعي تدخلنا في الحرب سنفعل ذلك". 

في السياق، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لقادة الجيش الإسرائيلي السبت بأن الجيش سيبدأ عملية للقضاء على حماس.

أضاف "سندخل قطاع غزة، سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير نشطاء حماس والبنية التحتية"، قال القائد في تصريحاته للواء جولاني في الجيش الإسرائيلي.

وقال هاليفي إنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي غزة فإنه سيضع في اعتباره الصور التي حدثت في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل، وقال إن غزة معقدة ومزدحمة، لكن الجيش الإسرائيلي يستعد.

وقال هاليفي: "كل قدرات الجيش الإسرائيلي ستكون معكم في تلك المناورة. كن شجاعًا، بهذه العقلية، وكن حازمًا للغاية، وامنح جنودك الثقة".

txt

5 منظمات أممية تطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

قصف إسرائيلي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي حماس هجوم حماس

الأكثر قراءة

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

أحمد موسى يكشف سر نقطة أثارت خلاف شديد فى قمة القاهرة للسلام

المتهم بالتسبب في وفاة أجنبي بالتجمع: هربت خوفًا من بطش الأهالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان