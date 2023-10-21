حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره فى قصف إسرائيلى

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، السبت، عن مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي، وفق وكالة رويترز.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله: "إذا وجدنا ما يستدعي تدخلنا في الحرب سنفعل ذلك".

في السياق، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لقادة الجيش الإسرائيلي السبت بأن الجيش سيبدأ عملية للقضاء على حماس.

أضاف "سندخل قطاع غزة، سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير نشطاء حماس والبنية التحتية"، قال القائد في تصريحاته للواء جولاني في الجيش الإسرائيلي.

وقال هاليفي إنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي غزة فإنه سيضع في اعتباره الصور التي حدثت في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل، وقال إن غزة معقدة ومزدحمة، لكن الجيش الإسرائيلي يستعد.

وقال هاليفي: "كل قدرات الجيش الإسرائيلي ستكون معكم في تلك المناورة. كن شجاعًا، بهذه العقلية، وكن حازمًا للغاية، وامنح جنودك الثقة".