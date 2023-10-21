السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش يكشف تفاصيل المشروع الإسرائيلى: يريدون أرضًا بلا سكان

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لم يعد هناك مجال لأنصاف المواقف والمجاملة لأن المعركة تتجاوز حدود العدوان الذي يقع في حدود غزة وتتجاوز الإقليم، نحن أمام مؤامرة كبيرة وتتناول دولًا عربية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا بد من مواقف واضحة صارمة قوية ورسائل مباشرة للجميع ونحن لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري والأردني، وباقي المواقف العربية واضحة ضد المشروع الإسرائيلي الذي يريد أرضًا بلا شعب، وكما قال الرئيس أبومازن في كلمته بقمة السلام: لن نرحل. 

أولويات الفلسطينيين

وتابع أن من أولوياتهم وقف العدوان وحلًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وبدون ذلك لن ينعم أحد بالسلام والاستقرار. 

وأكد أن المخطط الإسرائيلي عمره أكثر من 100 عام، ويهدف لنقل اليهود من فلسطين، فهم يريدون أرضًا خالية أو أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان، موضحًا أن الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين عددًا والتوازن الديموجرافي للفلسطينيين أكبر منهم ولن نغادر الأرض. 

محمود الهباش المخطط الاسرائيلي السكان فلسطين نقل اليهود تصفية القضية الفلسطينية

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