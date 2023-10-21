بايدن يعرب عن "تقديره الشخصى" للرئيس السيسى فى "أزمة المساعدات"

أرجع الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة إلى "أيام من المشاركة الدبلوماسية على أعلى المستويات"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء لإبقاء معبر رفح قيد التشغيل.

وقال بايدن: "لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة، في تصريحاتي العامة ومحادثاتي الخاصة، أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ملحّة وعاجلة يجب أن تتحرك، معربًا عن تقديري الشخصي العميق للرئيس السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني".

وتابع الرئيس الأمريكي في بيان: "ندعو الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأمم المتحدة إلى السماح باستئناف هذه المساعدة".