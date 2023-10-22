جمعية رجال الأعمال تناقش إنشاء بورصة متخصصة للماشية

يعتزم مجتمع رجال الأعمال تقديم مقترح بإنشاء بورصة متخصصة لسوق الماشية الأسبوعي المنتشر في كافة المحافظات، والتي تستهدف القضاء على العشوائية وعدم النظام في تداول الماشية، وإلزام المتعاملين بضرورة التسجيل بالبورصة.

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وقال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعية فى جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن من فؤائد إنشاء بورصة للماشية أنه يتم تحديد السعر بمقابل العرض والطلب بشفافية كاملة، كما يتم نشر الأسعار آليًا وفوريًا على مستوى الجمهورية على الشاشات من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة.

وأضاف "النجاري"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إنشاء بورصة للماشية يؤدي لحصر المتعاملين من متداولي الماشية في المسجلين المرخص لهم من التجار أو المربين أو السماسرة فقط، ويعمل ذلك على الحد من التربية المنزلية العشوائية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن البورصة السلعية للماشية سوف تساعد المربين والمستمرين من خلال قدرتها على تخفيض التكاليف التبادل بما ينعكس على خفض التكلفة ويشجع الاستثمارات في مجال الماشية.

واستكمل، أن بورصة الماشية تحدد أحجام المبيعات الدورية بما يعطي مؤشرات صحيحة لكميات الإنتاج وأوقاتها، بما يفيد صانع القرار لتعزيز المؤشرات المستقبلية لتوجيهات السعر لكل من البائع والمشتري.

من جهته أكد الدكتور ياسر الشاذلي، رئيس أدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، أن الآلية المقترحة لعمل بورصة ماشية، أن يتم تسجيل كافة الراغبيبن فى شراء أو بيع من خلال سجل معد ولا يسمح بالتعامل سوى لهم، مع فرض رسوم للتسجيل، كما يمكن استثناء صغار المشترين من المستهلكين من رسوم التسجيل بحد أقصى رأس ماشية واحدة للشراء.

وأردف أنه يتقدم المشتري المسجل بالبورصة ببناء البيانات المعلنة لقطعان الماشية بطلب دخول المزاد، كما يمكن لمربي الماشية المراد بيعيها أن يدخل لجنة فحص بالمرزعة قبل عرضها خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام، ويحصل المربي على شهادة الفحص، ويمكن للمشتري قبل شرائه التأكد من الحيوان من خلال فحصة ظاهريًا، ويمكنة الاعتماد على تقرير البورصة المعد بناءا على لجان الفحص قبل الشراء.

واستكمل أنه يتم إعلان المزاد العلني خلال يومين فقط بالأسبوع لعقد المزادات، ويحدد من خلال الحيوان المراد بيعيه أو القطعان، ويتم عرض كافة المعلومات على شاشة عملاقة بصالة المزاد، ويتم دخول المزاد حتى الرسو على السعر الذي يقبله البائع، ومن ثم يتم توثيق التعاقد بإدارة البورصة، وإعطاء كل الأطرف المستند الدال على اتمام الصفقة، موضحًا به كافة التفاصيل.

وأوضح أنه يسمح بالسماسرة العمل بالبورصة وفقًا لعدة شروط وقواعد، ويقوم السمسار بتسجيل نفسه بالبورصة، ويمنع أن يشتري أو يبيع لصالح نفسه أو أقرباؤه من الدرجة الأولى، كما يجب على السمسار أن يقوم بإعطاء تقرير يومي عن تعاملات أحجام وأسعار التعاملات اليومية بورصة السلغية للماشية.

ولفت إلى أنه يتم تأسيس مجزر آلي تابع للبورصة لاستكمال المنظومة من دخلال تصنع اللحوم وتجهيزها، بالإضافة إلى ذلك يتم تأسيس لجنة تحكيم مهمتها الفصل في المنازعات، وتصدر عدد من القواعد والتعليمت لتشكيل لجنة التحكيم وقواعد عملها، ويمكن الفصل الودي للنزاع في حال تراضي الطرفين.

الهيكل الإنشائي لمقترح إنشاء بورصة سلعية للماشية

وحصل "الدستور" على الهيكل الإنشائي لمقترح بورصة الماشية والمجزر الآلي على أن يقترح تشكيل لجنة من قبل وزارة الزراعة بشكل أولي لحين وضع آلية للانتخابات، ويكون من ضمن أعضاء اللجنة بعض كبار التجار ومربيبن ومصنعين وسماسرة، ويتم ذلك مؤقتًا لحين وضع قواعد البورصة المتكاملة والتي تشكل من مجلس إدارة بالانتخاب المباشر ولمدة محددة.

كما يتم تحدد المساحة الكلية لمقترح إنشاء بورصة الماشية في حدود 5 أفدنة، وتتضمن مجموعة من الحظائر مجهزة لاستقبال أنواع الماشية، ويمكن تحدد مساحات متغيرة لكل حظيرة بما يتراوح بين 300 متر مربع و1000 متر للحظيرة الواحدة، وتفصل بينمها قواطع حديدية ذات أبواب لدخول القطعان،

كما يتم تشكيل الهيكل الإداري للبورصة من إدارة المحاسبة والإدارة القانونية والإداريين، وعمل مركز لتسجيل البائعين والمشترين والسماسرة، وصالة بها شاشة عرض عملاقة، كما يتم تخصيص إدارة للأطباء البيطريين المتخصيين بالكشف الطبي بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والمعامل البيطرية من خلال الانتداب للبورصة.